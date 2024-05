In Teilen von RLP so viel Regen gefallen, wie noch nie

Das derzeitige Regenwetter in Rheinland-Pfalz hat neue Rekorde aufgestellt. In der Südwestpfalz etwa sei so viel Niederschlag innerhalb von 24 Stunden vom Himmel gefallen wie noch nie, berichtet SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Die Folge seien vielerorts Jahrhunderthochwasser - etwa am Schwarzbach in Contwig.