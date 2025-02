Endspurt im Bundestagswahlkampf: 11 Tage vor der Wahl stellen sich die rheinland-pfälzischen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten am Abend im SWR-Fernsehen den Fragen der Bürger.

Am 23. Februar können auch die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz ihre Entscheidung treffen, welche Parteien und Kandidaten im neuen Bundestag vertreten sein sollen. Durch das vorzeitige Ampel-Aus wurde die Neuwahl nötig. Heute haben die Zuschauer die Möglichkeit, sich ein Bild von den rheinland-pfälzischen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten und den Programmen ihrer Parteien zu machen. Vertreten sind SPD, CDU, Grüne, FDP, AfD, BSW und die Linke.

In der Livesendung "Rheinland-Pfalz wählt - die Wahlarena" (Heute im SWR Fernsehen und in der Mediathek von 20:15 - 22:00 Uhr) bekommen die Politiker Fragen von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Land gestellt und vom Moderatorenteam. Die Bürger, die im Publikum sein und Fragen stellen werden, waren einem Aufruf des SWR gefolgt, sich an der Berichterstattung vor der Bundestagswahl zu beteiligen.

Frieden, Wirtschaft, Migration - welche Partei hat welche Antwort?

Frieden und Sicherheit, die wirtschaftliche Lage, soziale Gerechtigkeit oder Flüchtlinge und Migration gehören zu den Themen, die die Menschen laut Umfragen derzeit am meisten beschäftigen. Was erwarten die Bürgerinnen und Bürger in diesen Themenfeldern von der Politik? Welche Partei hat welche Pläne? Von den eingeladenen Politikerinnen und Politikern von SPD, CDU, Grünen, FDP, AfD, BSW und der Linken aus Rheinland-Pfalz werden Antworten auf die drängendsten Fragen erwartet.

Das sind die Spitzenkandidaten in der Wahlarena

In einer Interviewreihe des SWR zur Bundestagswahl haben sich die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten aus Rheinland-Pfalz schon vielen Fragen gestellt. Für die SPD erklärte Tanja Machalet beispielsweise, dass sie Angst habe, dass sich die Politik in Deutschland wie in Österreich entwickele. Dort bahnt sich eine Regierung der in Teilen rechtsextremen FPÖ mit der konservativen ÖVP an. Machalet befürchtet, dass hier die CDU mit der ebenfalls in Teilen rechtsextremen AfD kooperieren könnte.

Genau darauf hofft die AfD in Rheinland-Pfalz. Spitzenkandidat Sebastian Münzenmaier geht davon aus, dass die CDU die so genannter Brandmauer zu seiner Partei nicht mehr lange wird aufrechterhalten können.

Die CDU schließt zwar nach eigenen Angaben jegliche Zusammenarbeit mit der AfD auch nach der Bundestagswahl aus. Die Partei fährt aber inzwischen einen ähnlich harten Migrationskurs, wie das Gespräch mit CDU-Spitzenkandidatin Julia Klöckner bestätigte.

Die Spitzenkandidatin der Grünen in RLP, Misbah Khan, kämpft nicht nur im Wahlkampf gegen einen Erfolg der AfD. Sie trägt auch den parteiübergreifenden Antrag von mehr als 120 Bundestagsabgeordneten für ein AfD-Verbotsverfahren mit.

Wie ihre Partei will FDP-Spitzenkandidatin Carina Konrad nicht dauernd über Migration, sondern lieber über Digitalisierung und Bürokratieabbau reden. Die Ampel habe hier schon einiges auf den Weg gebracht, es fehle aber an zentralen Datenplattformen, "um den Bürokratiewust zu bewältigen", kritisierte sie.

Die Linke setzt sich dafür ein, dass Vermögen in Deutschland gerechter verteilt wird, damit mehr Menschen davon profitieren. Dafür soll unter anderem der Spitzensteuersatz für Superreiche auf 75 Prozent steigen und die Vermögenssteuer eingeführt werden, fordert die Co-Spitzenkandidatin der rheinland-pfälzischen Linken, Julia-Christina Stange.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht will unter anderem günstiges Gas aus Russland kaufen, um die Wirtschaft zu entlasten, sagte BSW-Spitzenkandidat Alexander Ulrich: "Man muss dort die Energie kaufen, wo man sie am billigsten bekommt."