Bundesverkehrsminister Wissing hat sich gegen den Vorwurf verteidigt, in einen Lobbyskandal verwickelt zu sein. Im SWR Aktuell-Sommerinterview sagte der rheinland-pfälzische FDP-Chef: Die Kritik an angeblich verkauften Gesprächsterminen in seinem Ministerium sei bei ihm an der falschen Adresse.