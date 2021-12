"Wichtiger Tag für die Aufklärung im Ahrtal"

per Mail teilen

Mitglieder des Untersuchungsausschusses zur Flutkatastrophe waren am Montag im Ahrtal, um sich erklären zu lassen: Warum konnte in kurzer Zeit so viel Wasser ins Tal fließen? Der Termin war wichtig für das Verständnis der Katastrophe, findet SWR-Reporter Frederik Merx. Er hatte den Ausschuss vor Ort begleitet.