Metall-Tarifabschluss wird voraussichtlich in RLP übernommen

In der Metall- und Elektroindustrie gibt es einen Pilotabschluss. Die Arbeitnehmer in Baden-Württemberg bekommen in zwei Stufen insgesamt 8,5 Prozent mehr Lohn, außerdem eine steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Die IG Metall Mitte, zu der auch Rheinland-Pfalz gehört, möchte diesen Abschluss gerne übernehmen. Ob es dazu kommt, entscheidet sich voraussichtlich bei einem Treffen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern am kommenden Dienstag in Frankfurt. SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz ist zuversichtlich.