Ein US-Amerikaner steht im Verdacht, im Mai als Falschfahrer einen tödlichen Unfall in der Eifel verursacht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Trier hat jetzt angekündigt, dass sie die Ermittlungen übernimmt.

Deutsche Justiz macht Ausnahme geltend

Kolja Schwartz aus der SWR-Rechtsredaktion erklärt: Normalerweise regelt das NATO-Truppenstatut, dass die US-Justiz zuständig ist, wenn US-Soldaten im Verdacht stehen, eine Straftat begangen zu haben. Dieser Verzicht der deutschen Justiz könne aber in Ausnahmefällen zurückgenommen werden.

So könnten im vorliegenden Fall die beiden Frauen, die bei dem Unfall schwer verletzt wurden, ihre Rechte als Nebenkläger in der US-Justiz nicht geltend machen. Deshalb sei es geboten, dass Deutschland das Verfahren führe. "Man muss jeden Fall neu prüfen", so Schwartz.