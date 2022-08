Dürre im Südwesten - Wo muss gehandelt werden und was können wir tun?

per Mail teilen

Seit Wochen ist es im Südwesten sehr heiß und es fällt kaum Regen. Das hat Folgen für viele Bereiche unseres Lebens und die Natur. Ein SWR Extra um 20:15 Uhr zeigt, was jetzt getan werden kann und muss.

Bäche und Brunnen trocknen aus, der Wasserstand von Bodensee und Rhein erreicht Tiefstände. Besonders betroffen sind Binnenschiffer und Landwirte. Die Schiffe auf dem Rhein können nur noch ein Drittel der möglichen Fracht aufnehmen. Das treibt die Preise bei Container-, Kohle- und Getreidetransporten in die Höhe.

Mitten in der Energiekrise wiegt das doppelt schwer, denn die Kohlekraftwerke sollen jetzt Stromlücken schließen. Sie brauchen dazu aber dringend große Mengen Brennstoff, der transportiert werden muss.

Deshalb ist die Rheinvertiefung, das heißt eine Ertüchtigung der Fahrrinne, derzeit eines der vorrangigen politischen Themen im Bund und in den Ländern.

Natur und Landwirtschaft leiden

Ob in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder dem Saarland: die Felder sind derzeit staubtrocken. Landwirte fürchten bereits um die Maisernte und die späten Kartoffelsorten.

Auch in den Weinbergen zeigen sich bereits Trockenschäden. An der Mosel muss immer stärker bewässert werden und mancher Winzer schaut bei Neuanlagen bereits auf die nicht ganz so heißen Nebentäler.

Brandgefahr im Südwesten

Ein großes Problem sind auch die zahlreichen Feld- und Waldbrände, wie zuletzt auch am Hambacher Schloss. Brandexperten sehen Mängel bei der Ausstattung der Feuerwehren, die dringend beseitigt werden müssten.

Wo muss jetzt gehandelt werden? Was können wir gegen den Wassermangel und die Folgen der anhaltenden Trockenheit tun? Darum geht es im SWR Extra um 20:15 Uhr.