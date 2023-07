Die Statistik kann beunruhigen: Im vergangenen Jahr gab es in Rheinland-Pfalz so viele Waldbrände wie noch nie. Bauern und Winzer aus der Pfalz haben jetzt ein Internet-Portal vorgestellt. Sie unterstützen nämlich seit einem Jahr die Feuerwehr und wollen diese Hilfe ausbauen. Bislang meldeten sich Landwirte telefonisch oder per Email, wenn sie die Feuerwehr unterstützen möchten. Jetzt können sie sich selbst online anmelden.