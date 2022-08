Grünen-Politikerin sieht Bund bei 9-Euro-Ticket in Verantwortung

per Mail teilen

Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) hat der Verlängerung des 9-Euro-Tickets nur mit Landesmitteln eine klare Absage erteilt. Das sagte sie im SWR-Aktuell-Sommerinterview. Der Bund könne sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen. "Aber: Was definitiv nicht geht, ist dass alles Geld in das Ticket geht. Wir brauchen den Ausbau der Infrastruktur und der ÖPNV-Konzepte in Rheinland-Pfalz."