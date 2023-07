per Mail teilen

Viele Wolken und vor allem viel Regen: So sehen die nächsten Tage für Rheinland-Pfalz aus. Der Dienstag beginnt nass, kurze Gewitter sind im Tagesverlauf möglich. Trockene Abschnitte gibt es am Nachmittag. Die Temperaturen erreichen maximal 21 Grad. Erst am Freitag gibt es eine Wetterbesserung.