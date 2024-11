SWR Aktuell 19:30 Uhr feiert 10-jähriges Jubiläum

Am 3. November 2014 hat der SWR die erste SWR Aktuell-Sendung um 19:30 Uhr mit neuem Design im Fernsehen ausgestrahlt. Seither ist viel passiert.

Die erste Sendung an diesem Montagabend vor zehn Jahren moderierte Sascha Becker, der auch heute noch abwechselnd mit Sandra Hochhuth, Daniela Schick und Dorit Becker durch die Sendung führt. Neu war nicht nur die Länge, sondern auch, dass zwei Moderatoren im Studio waren.

"Ich hab mich gefühlt wie ein kleines Kind an Weihnachten", erzählt Sascha Becker. "Auf der einen Seite hab ich mich total gefreut, dass es endlich losgeht und auf der anderen Seite war ich sehr angespannt."

Und wie das ja oft im Leben so ist, wurde die Redaktion gleich am nächsten Tag ins kalte Wasser geworfen. Völlig ohne eingespielte Routine musste das Team, damals noch Landesschau aktuell, über ein politisches Erdbeben berichten. SPD-Politiker aus Landtagsfraktion und Regierungskabinett mussten gehen, weil sie in die sogenannte Nürburgring-Affäre verwickelt waren. Die damalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) musste ihr Kabinett umbilden.

Die Tagesthemen für Rheinland-Pfalz

"Wir hatten uns anfangs ja schon gefragt, jeden Tag eine halbe Stunde Nachrichten aus Rheinland-Pfalz? Wie soll das gehen? Da passiert doch gar nicht so viel", erzählt Sascha Becker. "Und dann war plötzlich die halbe Stunde sogar noch zu kurz und wir waren froh um jede Minute."



Andere bewegende Ereignisse folgten: 2015 steuert ein Co-Pilot aus Montabaur eine Germanwings-Passagiermachine mit 150 Insassen in den Tod. Zehntausende Flüchtlinge suchen in Rheinland-Pfalz Schutz vor Verfolgung, Krieg und Armut. Die Corona-Pandemie. Die Flutkatastrophe im Ahrtal. Der Amoklauf in Trier - um nur einige zu nennen.

Mehr Hintergrund und Analyse in SWR Aktuell um 19:30 Uhr

Damals wie heute wird in der Redaktionskonferenz über die Themen des Tages diskutiert. Was kommt in die Sendung, welche Gesprächspartner werden angefragt? Durch die längere Sendezeit gelingt es mehr über die Hintergründe der Ereignisse zu berichten, Zusammenhänge in Grafiken zu verdeutlichen, Experten-Meinungen zu hören und nicht zuletzt die Menschen in Rheinland-Pfalz zu Wort kommen zu lassen.

Die Zeiten sind kompliziert geworden, auf vieles gibt es keine einfachen Antworten mehr. Auch darauf hat sich SWR Aktuell Rheinland-Pfalz eingestellt. Bei komplexen Themen, wie beispielsweise der Corona-Pandemie, wurden regelmäßig Virologen in der Sendung befragt.

"Wir sind quasi der Lotse durch den Nachrichtendschungel geworden", sagt SWR Aktuell Redaktionsleiter Michael Ellermann. "Unser Ziel war es sozusagen, die Tagesthemen für das Land zu werden."