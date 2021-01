Wer präsentiert Ihnen täglich die Fensehausgaben von SWR Aktuell? Hier stellen wir Ihnen alle Moderatorinnen und Moderatoren vor.

Sascha Becker

Sascha Becker ist Hauptmoderator des Nachrichtenmagazins "SWR Aktuell" um 19.30 Uhr. Er ist Rheinland-Pfälzer: 1975 in Trier geboren und in Kasel im Ruwertal aufgewachsen, lebt und arbeitet er seit dem Jahr 2000 in Mainz. Seine journalistische Karriere begann während des Studiums bei Radio RPR. Sascha Becker ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Sandra Hochhuth

Sandra Hochhuth wurde 1981 in Kassel geboren. An der Universität Göttingen studierte sie Politikwissenschaft und Medien- und Kommunikationswissenschaft. Von 2005 bis 2007 arbeitete sie als Reporterin für verschiedene Hörfunkprogramme des NDR. Danach absolvierte sie ein trimediales Volontariat beim SWR. Seit April 2009 arbeitet sie als Reporterin für die Nachrichtensendung, die sie seit August 2010 auch präsentiert. Eine Zeit lang moderierte sie außerdem die SWR-Sendung "Sport am Montag".

Dorit Becker

Dorit Becker wurde 1977 in Bielefeld geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in Indonesien und Mittelfranken. Nach einem sozialen Jahr in Brasilien studierte sie evangelische Theologie und Ältere deutsche Literatur in Berlin. Während ihres Studiums arbeitete sie für mehrere private Radiosender in Berlin als Reporterin und Moderatorin. 2005 ging sie nach München, wo sie an der Deutschen Journalistenschule (DJS) zur Redakteurin ausgebildet wurde. Zum SWR kam sie dann im Dezember 2006. Acht Jahre lang arbeitete sie bei SWR4 als Redakteurin, Reporterin und Moderatorin. Während dieser Zeit moderierte sie auch zwei Jahre lang die Fernseh-Sendung "SWR-Wetter Rheinland-Pfalz". Für die Nachrichtensendungen im SWR Fernsehen arbeitet Dorit Becker seit November 2014 als Moderatorin und Reporterin.

Christina Dietrich

Die gebürtige Hessin mit fränkischen Wurzeln kam nach ihrem Politikstudium auf die andere Seite des Rheins. In Mainz machte sie ihren Master in Journalismus. Es folgte ein trimediales Volontariat (Fernsehen, Hörfunk, Online) beim SWR mit zahlreichen Stationen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Seit 2010 arbeitet sie für die Redaktion der Landesnachrichten im SWR Fernsehen. Zunächst als Reporterin, Redakteurin in der Regie und Produzentin der Kompaktausgabe - sowie seit Ende 2011 auch vor der Kamera als Nachrichtensprecherin. An ihrem Job liebt sie die Abwechslung. Kein Tag ist wie der andere!

Florens Herbst

Der gebürtige Frankfurter hat Spanisch, Philosophie und Psychologie in Hamburg studiert und danach bei Radio Bremen volontiert. Nach mehreren Jahren als Fernseh-Reporter und Nachrichtensprecher beim dortigen Nachrichtenmagazin "buten un binnen" folgten vier Jahre in Kanada als freier Autor für den ARD-Hörfunk und zwei Jahre als Producer für das Fernsehen im ARD-Studio Washington. Seit Anfang 2015 arbeitet Florens Herbst für das SWR Fernsehen als Reporter, seit Juli präsentiert er auch die Nachrichten.

Fatma Mittler-Solak

Die gebürtige Pfälzerin mit türkischen Wurzeln ist ein Kind des SWR. Schon neben dem Studium der Politikwissenschaft und Erziehungswissenschaft in Heidelberg arbeitete sie als Radiomoderatorin für den SWR Jugendsender DASDING. Nach ihrem Magister Artium folgte ein Volontariat im Südwestrundfunk. Anschließend wechselte sie relativ flott zum SWR Fernsehen. Die zweistündige Live-Sendung "Kaffee oder Tee?!" war eine gute Vorbereitung für die Nachrichten. Fatma Mittler-Solak liebt es, live zu moderieren. Seit 2010 moderiert sie auch die Servicesendung "ARD Buffet" im Ersten. Für sie ist es der ideale Mix.

Jan Boris Rätz

Jan Boris Rätz ist ein Kind des Südwestens. Aufgewachsen ist er in Reutlingen, Baden-Württemberg. Fast alle seine Schulferien hat er aber in der Vulkaneifel, im rheinland-pfälzischen Kerpen (Eifel), bei seinen Großeltern verbracht. Seit Mai 2015 moderiert er die Landesnachrichten. Vor seiner SWR-Zeit war Jan Boris Rätz 15 Jahre lang in Brüssel, wo er unter anderem für das ZDF über die EU, die NATO und die BeNeLux-Länder berichtete.

Daniela Schick

Die gebürtige Mainzerin hat Geschichte, Medienwissenschaften und Germanistik in Mainz und Mannheim studiert, nebenher Praktika und Hospitanzen bei Zeitung, Radio und Fernsehen gemacht und danach beim Südwestrundfunk in Stuttgart ein trimediales Volontariat (Fernsehen, Hörfunk, Online) absolviert. Seitdem arbeitet sie beim SWR in Mainz, zunächst hinter der Kamera als Reporterin, dann vor der Kamera als Moderatorin der Landesnachrichten für Rheinland-Pfalz. Einige Jahre lang arbeitete sie auch als Sport-Moderatorin (unter anderem für die Sendung "Flutlicht"). Ihren Job mag sie, weil er nie langweilig wird und man morgens nicht weiß, was der Tag alles bringt...