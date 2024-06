per Mail teilen

Alexander Schweitzer (SPD) gegen Gordon Schnieder. So wird aller Voraussicht nach das Duell der beiden Spitzenkandidaten bei der kommenden Landtagswahl in Rheinland-Pfalz lauten. Im SWR Aktuell-Sommerinterview kündigte CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder eine mögliche Kandidatur an. Schnieder soll auch Landesvorsitzender seiner Partei werden.