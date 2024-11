Opfer von Swatting: SEK-Einsatz bei unschuldigem Mainzer

per Mail teilen

Ein Spezialeinsatzkommando überwältigt Jürgen P. in dessen Wohnung in Mainz. Er wird Opfer einer Swatting-Attacke. Dabei beschuldigen Unbekannte unbescholtene Bürger, schwere Straftaten verübt zu haben. Opfer sind Menschen, die sich gerade in einem Internet-Livestream befinden.