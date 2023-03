Am Montag werden Bahn, Busse und Straßenbahnen in Rheinland-Pfalz stillstehen. Wie Sie zur Arbeit kommen können und welche Rechte Arbeitnehmende haben, hier auf einen Blick.

Alternativen:





Rechte:



Wenn Bus oder Bahn ausfallen, werden viele Arbeitnehmer wahrscheinlich auf das Auto zurückgreifen. Wer kein eigenes besitzt, hat jetzt mehrere Möglichkeiten. Ganz klassisch - eine Fahrgemeinschaft mit Kolleginnen und Kollegen oder Nachbarn bilden. Wenn das nicht klappt, könnten Sie zum Beispiel versuchen über die App "blablacar" ein Mitfahrerplatz zu ergattern. Die App wird von mehreren Millionen Mitgliedern genutzt, sodass die Chance groß ist, dass die gewünschte Strecke auch angeboten wird. Allerdings ist "blablacar" kostenpflichtig. Eine kostenlose Alternative ist zum Beispiel Fahrgemeinschaft.de.

Auch beliebt heutzutage ist das Carsharing. Wenn Sie sich heute noch registrieren, könnten Sie am Montag einen der Carsharing-Wagen nutzen. Deutschlandweit gibt es mittlerweile fast 35.000 Fahrzeuge.

Wer größere Strecken meistern muss, kann auf die Fernbusse von Flixbus zurückgreifen. Das Unternehmen hat dem SWR bestätigt, dass sie am Montag deutlich mehr Busse auf den wichtigen Strecken einsetzen werden. Wichtig ist nur, sich rechtzeitig ein Ticket zu sichern.

Die guten alten Taxis sind an so Großkampftagen oft ausgelastet. Wenn Sie nur eine kurze Strecke fahren müssen und es sich leisten können, ist das eine weitere Möglichkeit zur Arbeit zu kommen. Am besten aber schon für Montag vorbuchen. Laut Bundesverband der Taxiunternehmen bereiten sie sich auf den Montag vor, indem sie zusätzlich Studierende und Rentner akquirieren. Das soll auch in den letzten Jahren gut geklappt haben.

Laut Verkehrsforscher Andreas Knie sind diese Möglichkeiten, "ein Tropfen auf dem heißen Stein" - die Massen an Menschen, die am Montag auf dem "Trockenen" sitzen, könnten von den möglichen Alternativen nicht ansatzweise befördert werden. Er empfiehlt denen, die können, im Homeoffice zu bleiben.

Diese Rechte haben Arbeitnehmende

Trotz Superstreik müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer pünktlich bei ihrer Arbeit erscheinen, denn das sogenannte Wegerisiko trägt immer der Beschäftigte. Bei einem Streik handelt es sich nämlich nicht um ein unvorhergesehenes Ereignis, da er in der Regel rechtzeitig angekündigt wird. Wer auf Grund eines Streiks zu spät auf der Arbeit ankommt, der wird für die Zeit, in der er nicht arbeitet, auch nicht bezahlt. Unentschuldigt sollten Sie auf keinen Fall fehlen oder zu spät kommen, dann droht eine Abmahnung.

Arbeitnehmer haben grundsätzlich keinen Anspruch auf Homeoffice. Trotzdem haben Mitarbeitende gute Chancen, es für den Streiktag gestattet zu bekommen. Rechtsprechung hierzu gibt es allerdings bislang noch keine.

Möglichkeiten, den Auswirkungen der Streiks aus dem Weg zu gehen, sind unbezahlter Urlaub oder Überstundenabbau. Das sollten Sie aber frühzeitig mit der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber absprechen.

Wer bereits ein Ticket bei der Bahn gebucht hat, hat ein Recht auf Entschädigung. Dafür gibt es Formulare, die bei der Deutschen Bahn oder privaten Eisenbahnunternehmen heruntergeladen werden können. Entschädigungen können aber auch online beantragt werden - etwa über die Bahn-App "DB Navigator".

Verhältnismäßig großzügig ist die Deutsche Bahn bei der Zugbindung. Das bedeutet, wer nicht stornieren will, kann einfach flexibel bis zum 4. April an einem anderen Tag fahren. Diese Regelung gilt übrigens für alle Fahrkarten, die bis einschließlich 23. März gekauft worden sind.