Sucht: "Zum Aufhören ist es nie zu spät!"

Schätzungen zufolge sind in Deutschland rund 1,6 Millionen Menschen alkoholabhängig. Bis zu 1,9 Millionen sind süchtig nach Medikamenten. Tendenz steigend. Zahlen zur Situation speziell in Rheinland-Pfalz und den anderen Bundesländer gibt es nicht. Doch der Beratungsbedarf ist auch hier hoch.

Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Anette Schilling im Fachbereich Suchtkrankenhilfe - aktuell als Sprecherin der Landesstelle für Suchtfragen Rheinland-Pfalz und Referentin beim Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz in Speyer. In den Jahren hat sie in Gesprächen alle Arten der Sucht kennengelernt: Alkohol, Medikamente, illegale Drogen, Tabak, Glücksspiel oder auch digitale Medien.

Vor allem die Suchtmittel Tabak, Medikamente und Alkohol beschäftigen Schilling und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den insgesamt 43 Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz (mit Außenstellen). Die Medikamentenabhängigkeit nimmt immer weiter zu. Inclusive einer extrem hohen Dunkelziffer, so Schilling. Ein Medikamentenmissbrauch oder eine Abhängigkeit von Tabletten falle viele Jahre nicht auf - ganz im Gegensatz zur Alkoholsucht.

Der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) zufolge greifen medikamentenabhängige Menschen insbesondere auf Schlaf- und Beruhigungsmittel sowie auf opioidhaltige Schmerzmittel zurück. Betroffen seien vor allem ältere Frauen, die häufig über einen langen Zeitraum Psychopharmaka verschrieben bekämen.

Alkohol als vermeintlicher Stresslöser in Krisenzeiten

Beim Alkohol zählt Deutschland im internationalen Vergleich nach offiziellen Angaben nach wie vor zu den Hochkonsumländern. Gerade jetzt in Pandemie-Zeiten. Dr. Peter Raiser, stellvertretender Geschäftsführer der DHS sagt: "Während der Coronapandemie gibt es Hinweise auf veränderten Alkoholkonsum [...] Menschen müssen die Risiken von Alkoholkonsum kennen, das ist Aufgabe der Gesundheitspolitik. Dies gilt in Pandemie-Zeiten umso mehr. In belastenden Situationen wird Alkohol häufig als vermeintlicher Stresslöser genutzt. Das kann schnell zur Gewohnheit werden und birgt langfristig die Gefahr einer Abhängigkeit."

"Sucht kennt keine Altersgrenzen"

Sucht, so Anette Schilling kenne keine Altersgrenzen. Jüngere wie Ältere seien betroffen. Alkohol, Tabak und psychoaktive Medikamente führten auch im höheren und hohen Lebensalter zu Missbrauch und Abhängigkeit sowie schweren gesundheitlichen Schäden. Auch bei illegalen Drogen gebe es eine wachsende Gruppe von älteren Konsumierenden. Überdurchschnittlich häufig würden Alkoholprobleme bei Menschen in stationären Einrichtungen wie Altenheimen festgestellt, berichtet Schilling unter Berufung auf die DHS. Eine Befragung von Pflegekräften in stationären und ambulanten Einrichtungen habe ergeben, dass diese bei 14 Prozent der Pflegenden Alkohol- und/oder Medikamentenprobleme annehmen.

Doch nicht nur die Süchtigen selbst sind betroffen von ihrer Krankheit. Auch das soziale Umfeld der Erkrankten - und damit auch deren Kinder. Wie Kinder unter der Suchterkrankung eines Elternteils leiden, zeigt derzeit eine Plakataktion in Kaiserslautern unter dem Motto: "wirsindda". Mithilfe der Plakate sollen Menschen ermutigt werden, sich an ein Hilfsnetzwerk zu wenden, wenn sie betroffene Kinder kennen, die Hilfe benötigen.

Drei Hauptursachen für Abhängigkeit

Persönlichkeit, Gesellschaft und Mittel. Das sind Experten zufolge die drei Hauptursachen, warum Menschen in eine Abhängigkeit geraten:

Zur Persönlichkeit gehören demnach die Familiengeschichte, die Persönlichkeitsstruktur des Betroffenen sowie dessen frühkindliche Entwicklung und erbliche Vorbelastung.

Die Gesellschaft beeinflusst den Weg zur Sucht durch die Gesetzgebung, die Religion, die gesellschaftliche Stellung von Alkohol und Drogen sowie durch Beruf, Freunde und Familie.



In diesem Zusammenhang macht Anette Schilling deutlich: "Abhängigkeit zählt zu den großen Tabus in unserer Gesellschaft. Familien mit einem abhängigen Familienmitglied wenden häufig sehr viel Energie auf, um die intakte Fassade aufrechtzuerhalten. Suchterkrankungen erfassen gesamte Familiensysteme." Und einen weiteren Aspekt hebt die Sprecherin der Landesstelle für Suchtfragen Rheinland-Pfalz hervor: "Natürlich kommen in unsere Beratungsstellen auch ältere Personen mit Migrationshintergrund und die Suchterkrankung steht unter anderem im Zusammenhang mit einer nicht gelungenen Integration."

Verfügbarkeit, Angebot, Preis, Suchtpotential, Dosis, Dauer der Einnahme, Griffnähe und Gewöhnung fassen die Suchtexperten der DHS unter dem Begriff Mittel zusammen - der dritten Hauptursache für Sucht bzw. Abhängigkeit.

"Zum Aufhören ist es nie zu spät!" - Hilfsangebote für Suchtkranke

Anette Schilling sagt, es sei nie zu spät, aufzuhören. Und so verweist sie auf die Hilfsangebote in Rheinland-Pfalz. Außer bei den Suchtberatungsstellen (die meisten unter der Leitung der Caritas) können sich Süchtige Hilfe auch bei Hausärzten, niedergelassenen Psychotherapeuten, in Psychiatrien, Tageskliniken, Entgiftungsstationen und Institutsambulanzen suchen. Für Kinder von Suchtkranken gibt es spezielle Anlaufstellen bzw. Kindergruppen bei der Suchthilfe.



Die evangelische Suchtkrankenhilfe Pfalz bietet seit Anfang Januar jeden ersten und dritten Dienstag im Monat eine offene Videogruppe für Angehörige suchtkranker Menschen an. Betroffene können sich über das Internet-Programm Zoom in den Abendstunden austauschen. Eine Anmeldung vorab per Mail beim Referat für Suchtkrankenhilfe der Diakonie der Pfalz ist Voraussetzung.

Aktionswoche im Mai: "Alkohol? Weniger ist besser!"

Vom 14. bis 22. Mai veranstaltet die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen zusammen mit dem Blauen Kreuz Deutschland zum achten Mal die bundesweite "Aktionswoche Alkohol". Schwerpunkt in diesem Jahr ist die Sucht-Selbsthilfe. Die Angebote sollen sowohl online als auch in Präsenz an den Veranstaltungsorten zur Verfügung stehen.

"Kampf um Finanzierung der Beratungsstellen"

Auch die Suchtkrankenhilfe beim Diakonischen Werk der Pfalz in Speyer wird sich an der Aktionswoche beteiligen. Wie lange das allerdings noch so sein wird, scheint fraglich. Denn Anette Schilling sagt auch, die Landesstellen kämpften immer wieder um eine bessere Finanzierung. Es gebe kein Bundesgesetz für Suchtberatung und somit keine finanzielle Unterstützung von dieser Seite. Und um die Landesförderung werde immer heftig gerungen. Doch am Beispiel der Südwestpfalz, so die Referentin werde die Notwendigkeit einer höheren Ausstattung deutlich. Sowohl finanziell als auch personell. Denn es gebe in der Region eine hohe Arbeitslosigkeit und in der Folge auch einen höheren Anteil an Süchtigen, die Hilfe suchten und brauchten.