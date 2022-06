Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Eine lange Woche voller oft nicht so guter Nachrichten liegt hinter uns. Zeit für gute Nachrichten! Lesen Sie hier, was in dieser Woche Gutes in Rheinland-Pfalz passiert ist.

Betrieb im Westerwald findet doch noch jungen Nachfolger

Jannik Seel ist jung, gut ausgebildet und bereit, Verantwortung zu übernehmen. Der Elektromeister ist in Zeiten des Fachkräfte-Mangels eine echte Rarität. Er übernimmt einen Betrieb in Simmern im Westerwald. Der bisherige Chef hat vier Jahre lang nach einem Nachfolger gesucht und ist heilfroh, dass er Jannik gefunden hat und endlich in Rente gehen kann.

Yoga im Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern

Eine weitere "Subber Sach" in dieser Woche. Im Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern kann man Yoga zwischen Kunstwerken machen. Das Museum bietet 50-minütige Yoga-Einheiten (Vinyasa) nach einer Kurzführung an. Das Übungslevel ist für alle geeignet.

Lamas pflegen ehemaligen Weinberg in der Pfalz

Acht Lamas lassen es sich auf einem alten Weinberg in der Pfalz schmecken und machen sich damit in einem Artenschutz-Projekt nützlich. Das Lama-Projekt in Waldhambach soll 15 Jahre lang laufen. Die Kosten von 180.000 Euro trägt die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz.