Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Eine lange Woche voller oft nicht so guter Nachrichten liegt hinter uns. Zeit für gute Nachrichten! Lesen Sie hier, was in dieser Woche Gutes in Rheinland-Pfalz passiert ist.

"Deutschland Hilft": Spendenrekord nach Flut

Knapp ein Jahr ist die Flutkatastrophe her, die vor allem das Ahrtal traf. 282 Millionen Euro an Spenden kamen beim Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" für die Flutbetroffenen zusammen. Das ist die höchste Spendensumme in der 21-jährigen Geschichte des Bündnisses.

40 Jahre Partnerschaft RLP-Ruanda: Viele Gründe zum Feiern

Rheinland-Pfalz feiert seine 40-jährige Partnerschaft mit Ruanda. Das Besondere: Es ist eine Partnerschaft, die auf dem Austausch zwischen den Menschen fußt. Es gibt zum Beispiel rheinland-pfälzische Handwerksbetriebe, die in Ruanda junge Menschen ausbilden, und Schulen in beiden Ländern, die sich austauschen und gegenseitig besuchen. Und aktuell: Das Mainzer Unternehmen BioNTech, das in Ruanda gerade seine erste Corona-Impfstoff-Produktionsstätte in Afrika baut.

Historisches Museum Pfalz: Den ganzen Sommer kostenlos

Der Besuch des Historischen Museums der Pfalz in Speyer ist über den ganzen Sommer - bis zum 15. September - kostenlos. Das Museum will so den Menschen die Gelegenheit geben, sich nach Corona wieder an einen Museumsbesuch zu gewöhnen.