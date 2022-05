Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Eine lange Woche voller oft nicht so guter Nachrichten liegt hinter uns. Zeit für gute Nachrichten! Lesen Sie hier, was in dieser Woche Gutes in Rheinland-Pfalz passiert ist.

Brauereien haben genügend Bierflaschen

Brauereien in Rheinland-Pfalz haben zurzeit noch genügend Vorräte an Bierflaschen. Das ergab eine SWR-Umfrage. Der Deutsche Brauer-Bund hatte gewarnt, Bierflaschen könnten knapp werden. Doch die Bitburger Braugruppe aus der Eifel – eine der größten am deutschen Markt – teilte auf Anfrage mit, es gebe keine Probleme an ihren Standorten. Aber auch kleinere Brauereien haben nach eigenen Angaben vorgesorgt.

365-Euro-Ticket kommt 2024 in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz steigt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 in das im Koalitionsvertrag verankerte 365-Euro-Ticket für junge Menschen ein. "Im zweiten Halbjahr 2022 wird dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die finanziellen Folgen für das Land und die lokalen Aufgabenträger in Augenschein nehmen wird", sagte ein Sprecher des Mobilitätsministeriums am Donnerstag.

Zielgenaue Beobachtung von Tumoren im Trierer Brüderkrankenhaus

Eine zielgenaue Bestrahlung von Tumoren, um die Behandlung von Krebs zu verbessern: Genau das soll ein neues Gerät können, das nun im Trierer Brüderkrankenhaus eingesetzt wird.

Pfälzer Leberwurst für ukrainischen Botschafter

Ein Metzger aus Herxheim bei Landau hat versucht, einen diplomatischen Konflikt zwischen Deutschland und der Ukraine mit Wurst zu lösen. Mit ungeahnten Folgen. Am Dienstag ist eine beachtlich lange hausgemachte Leberwurst des Metzgermeisters beim ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk in Berlin eingetroffen. Dieser hat sich auf Twitter prompt bei Metzgermeister Walter Adam aus Herxheim bedankt, mitsamt eines Fotos, das ihn, seine Ehefrau und die Leberwurst zeigt. Die Geschichte hatte ihren Lauf genommen, als der ukrainische Botschafter Melnyk Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als beleidigte Leberwurst bezeichnet hatte. Das wollte der Südpfälzer Metzger nicht auf seiner hausgemachten Leberwurst sitzen lassen.

Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach rettet Vogel aus Dachrinne

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach ist am Montagabend zu einem ganz besonderen Einsatz gerufen worden. Ein kleiner Vogel war in einer Dachrinne gefangen. Der Besitzer des Einfamilienhaus hatte ihn bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die rückte mit einem Drehleiterfahrzeug an. Zehn Feuerwehrleute waren am Rettungseinsatz beteiligt.

Erste Polizistin in Rheinland-Pfalz nach 35 Jahren noch im Dienst

Zur Polizeiausbildung musste Claudia Müller noch nach Hessen. 1987 war Rheinland-Pfalz dann auch so weit und holte sie als erste Polizistin ins Land. Heute ist sie die rechte Hand des Polizeipräsidenten in Koblenz.