Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Kultur, Kunst, Feste! Wir haben wie immer am Freitag die guten Nachrichten aus Rheinland-Pfalz gesammelt, abseits vom grauen Tagesgeschäft.

Brezeln regeln den Verkehr in Speyer

Lange geplant, diskutiert und entworfen: Nun begrüßen Brezelbu-Ampeln die Gäste des Brezelfests in Speyer. Seit Mittwoch hängen die neuen Ampeln. Das Motiv "Brezelbu" ist seit 1964 das Maskottchen des Verkehrsvereins Speyer, der das Brezelfest mit organisiert.

Das Ja-Wort geben - neben einem Riesenschuh

Das magische "Ja, ich will" aussprechen und daneben steht ein Riesenschuh? Klar, kein Problem! In Hauenstein in der Südwestpfalz sind nun standesamtliche und freie Trauungen im Deutschen Schuhmuseum möglich. Die ersten Trau-Termine sind bereits angefragt, die erste Hochzeit dort wird im August gefeiert.



Premiere in Worms - Nibelungenfestspiele starten

Der rote Teppich ist ausgerollt, die 1.400 Publikumsplätze sind poliert, das Wetter spielt mit: Am Wormser Kaiserdom beginnen die Nibelungenfestspiele. Das Stück "Brynhild" spielt in einer lila Wüstenlandschaft - und will alte Rollenbilder ins Wanken bringen.