Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Eine Woche voller oft nicht so guter Nachrichten liegt hinter uns. Jetzt ist Zeit für gute Nachrichten! Lesen sie hier die ersten Good News des Jahres 2024 aus Rheinland-Pfalz!

Die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Rheinland-Pfalz haben in Niedersachsen in Hochwassergebieten geholfen. Sie wurden vor allem in Sarstedt und im Serengeti-Park eingesetzt. An Neujahr wurde dort ein Gnu-Bulle geboren. Als Dankeschön an die Einsatzkräfte wurde er nach dem Funkrufnamen des THW benannt - "Heros".

Für Menschen, die einen besonderen Förderbedarf haben, ist es oftmals schwierig, einen Job zu finden. So ging es auch Linda Promis, sie hat Autismus. Der Pferdehof in Brohltal bietet ihr die Möglichkeit, eine Ausbildung zur Hilfskraft in der Pferdewirtschaft zu absolvieren. Die Verbindung zu den Tieren tut ihr gut. Der Hof ist einer von wenigen in Rheinland-Pfalz, die eine Ausbildung für beeinträchtige Menschen anbieten.

Über mehr Gäste konnten sich die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr freuen. Insgesamt gab es 2023 rund 970.000 Übernachtungen. Einen Übernachtungsrekord hat die Jugendherberge Koblenz verzeichnet, hier haben Gäste über 30.000 Mal übernachtet.