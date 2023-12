Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Es sind die letzten Good News des Jahres 2023 aus Rheinland-Pfalz. Auf weitere gute Nachrichten aus der Region im neuen Jahr 2024!

Viele Spenden für die Tafeln vor Weihnachten

Die Spendenbereitschaft für die Tafeln in Mainz, Worms und Alzey hat vor Weihnachten nicht nachgelassen - und das, obwohl das Leben generell teurer geworden ist und viele Menschen mehr auf den Euro achten müssen. Alzey meldet sogar mehr Spenden als im vergangenen Jahr. Die Tafeln in Mainz, Worms und Alzey versorgen rund 5.500 Menschen.

Sonderbriefmarke für SchUM-Stätten

Die jüdischen SchUM-Stätten in Speyer, Worms und Mainz bekommen nächstes Jahr eine Sonderbriefmarke. Das hat die rheinland-pfälzische Staatskanzlei mitgeteilt. Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sagte, die Sondermarke sei ein deutliches Signal gegen Antisemitismus und Intoleranz. Die Marke soll Anfang Dezember 2024 auf den Markt kommen.

Erweiterter Service in Einrichtung für Obdachlose

Der soziale Treffpunkt Glockestubb in Kaiserslautern bietet jetzt auch eine medizinische Versorgung für obdachlose Menschen an. Jeden Mittwochnachmittag ist ein Arzt dort in der Pariser Straße. Das Angebot ist bewusst niedrigschwellig gehalten, damit besonders Obdachlose es einfach nutzen könnten, sagt eine Sprecherin der Glockestubb. Vor allem Menschen ohne Krankenversicherung hätten so die Möglichkeit, sich behandeln zu lassen.