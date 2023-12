Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Eine Woche voller oft nicht so guter Nachrichten liegt hinter uns. Zeit für gute Nachrichten! Lesen sie hier die Good News aus Rheinland-Pfalz!

Interaktiver Wagen für Mainzer Rosenmontagszug

Ein Fastnachtswagen, der auf die Zuschauer am Straßenrand reagiert und interaktiv ist? Genau den soll es beim Rosenmontagszug im nächsten Jahr geben - gebaut von Studierenden der Mainzer Hochschule. Studierende aus den Fachrichtungen Technik, Wirtschaft und Gestaltung bauen den sogenannten "Helau-o-Mat". Der Wagen soll die Form einer Mainzer Narrenkapp bekommen. Außerdem werden an dem Wagen LED-Paneele angebracht. Immer wenn die Menge am Straßenrand besonders laut ist, bewegen sich diese Lichter nach oben. Zusätzlich werden sich bei ordentlich Lautstärke die große Narrenkapp auf dem Wagen und die Narrenkappen auf den Köpfen der Studierenden aufblasen.

Zufällig Brand entdeckt

Ein Feuerwehrmann aus Speyer rettete zufällig Menschenleben. Als er in Speyer-West spazieren war, bemerkte er von der Straße einen Rauchgeruch. Sofort klingelte er bei allen Wohnungen, bis ihm geöffnet wurde. Im völlig verrauchten Treppenhaus stieß er auf eine Frau und einen Mann mit rußgeschwärzten Gesichtern und führte die beiden ins Freie. Auch eine 93-jährige Bewohnerin wurde entdeckt und ebenfalls nach draußen gebracht.