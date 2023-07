Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Wir haben die guten Nachrichten der Woche aus Rheinland-Pfalz gesammelt, abseits vom oft grauen Tagesgeschäft.

Eine Tonne Lebensmittel für die Tafel in Ludwigshafen

Bei der Tafel in Ludwigshafen ist Freude angesagt: Am Donnerstag hat die Tafel eine Tonne gespendete Lebensmittel zusätzlich bekommen. Weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel auf dem Bundestafeltreffen Anfang Juli in Mannheim besonders zahlreich das Tanzbein geschwungen und damit eine Wette gewonnen hatten.

Schulroboter "Herbert" hilft kranken Kindern



Das Medienzentrum des Landkreises Bad Kreuznach hat in dieser Woche einen sogenannten Schul-Avatar vorgestellt. Mit dem kleinen Roboter können Schülerinnen und Schüler, die schwer erkrankt sind, beispielsweise an Krebs oder Long-Covid, trotzdem am Unterricht teilnehmen. Das Gerät steht im Klassenzimmer und überträgt den Unterricht live zu dem Schüler nach Hause. Insgesamt 40 solche Avatare sind derzeit in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Roboter "Herbert" hat in Bad Kreuznach gezeigt, was er kann.

Mehr Radwege im Kreis Mayen-Koblenz

Im Kreis Mayen-Koblenz soll es künftig ein besseres Radwegenetz geben. Dafür werden einige Wege saniert oder neu gebaut. Ziel ist es nach Angaben der Kreisverwaltung, dass mehr Menschen vom Auto auf das Fahrrad umsteigen, sowohl in der Freizeit als auch auf dem Weg zur Arbeit. Dabei sollen auch die Bahnhöfe besser angebunden werden. Zu dem Konzept gehört auch, dass es in den Gemeinden künftig Leihfahrräder geben soll, die den Verkehr mit Bussen und Bahnen ergänzen sollen.