Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Eine ereignisreiche Woche in Rheinland-Pfalz geht zu Ende: Zeit auf die guten Nachrichten der Woche zurückzublicken. Freut euch auf ein neues Festival, eine Mundart-Band und einen Preis für einen Polizeiruf-Kommissar.

Benefiz-Kulturfestival in Mainz

Der Mainzer Verein "Armut und Gesundheit in Deutschland" um Sozialmediziner Gerhard Trabert will ein internationales Benefiz-Musikfestival starten. Das neue Kulturfestival trägt den Namen "M.U.S.I.C. of Hope", wobei die Großbuchstaben für die Wörter "Musicians United Supporting International Charity" stehen.

"Anonyme Giddarischde" mit Goldenem Winzer ausgezeichnet

Die Dürkheimer Karnevalsgesellschaft „Derkemer Grawler“ hat in diesem Jahr die Musikband „Die Anonyme Giddarischde“ mit dem Goldenen Winzer ausgezeichnet. Die Band wurde für ihren „kulturellen Beitrag, die menschliche Nähe zu ihren Fans und ihre Verbundenheit zur Stadt“ geehrt. Ihr „Palzlied“ landet seit Jahren regelmäßig in der Top 10 der SWR1-Hitparade.

Matthias Brand mit Carl-Zuckmayer-Medaille geehrt

Die breite Masse kennt ihn als Kommissar Hanns von Meuffels aus dem Polizeiruf, doch Matthias Brandt ist so viel mehr: Schauspieler, Schriftsteller und Hörbuchsprecher. Im Mainzer Staatstheater wurde er nun für seine Verdienste um die deutsche Sprache mit der Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet