Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Eine lange Woche voller meist nicht so guter Nachrichten liegt hinter uns. Zeit für gute Nachrichten! Lesen Sie hier, was in dieser Woche Gutes in Rheinland-Pfalz passiert ist.

Noch mehr Eichhörnchen-Brücken In Rheinland entstehen immer mehr Eichhörnchen-Brücken. Die ersten Brücken für die kleinen süßen Nager gab es in Trier, zuletzt entstand im Landauer Stadtteil Wollmesheim eine solche Hilfe. Sie besteht schlicht aus einem dickem Seil und wird oft frequentiert. Die Kosten liegen bei rund 400 Euro. Landau Drei Tiere tot Landau: Brücke für Eichhörnchen soll Leben retten Eichhörnchen leben gefährlich in Landau-Wollmesheim. Nachdem in letzter Zeit einige Tiere überfahren wurden, bekommen sie jetzt eine eigene Brücke über die Straße. mehr... Schutzanlage für Kröte & Co. bei Monzingen Hier lang bitte, heißt es jetzt für Kröten, Frösche und den Rest der Amphibien-Mannschaft. 19 Jahre wurde darum gekämpft: Nun ist entlang der Landesstraße 229 bei Monzingen im Kreis Bad Kreuznach eine neue Amphibienschutzanlage entstanden, die das stressfreie Überqueren der Straße ermöglichen soll. Die Zeiten, in denen die Tiere auf dem Weg zu ihrem Laichgewässer im Monzinger Steinbruch überfahren werden, sind nun hoffentlich vorbei. 29 ukrainische Geflüchtete kommen im Pfalzinstitut unter Eine Gruppe hörgeschädigter Kinder aus Kiew hat im Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation ein vorerst neues Zuhause gefunden. Vor dem Krieg hatten sie die ukrainische Partnerschule besucht. Jetzt werden sie von Ehrenamtlichen betreut, die ihnen auch bei Behördengängen helfen und versuchen, die 14 Kinder in Vereinen unterzubringen. Die Kinder sollten nun bald auf die Internatsschule gehen können und für die Erwachsenen sei ein Deutschkurs geplant, so der Bezirksverband Pfalz.