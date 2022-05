Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Eine lange Woche voller oft nicht so guter Nachrichten liegt hinter uns. Zeit für gute Nachrichten! Lesen Sie hier, was in dieser Woche Gutes in Rheinland-Pfalz passiert ist.

Hilfe für Tiere in der Ukraine Christian Ergenzinger aus Morbach will Zootieren in der Ukraine helfen. Gerade organisiert er den dritten Hilfstransport mit Futter, frischem Obst und Medikamenten. "Für die Zootiere, die nicht fliehen können, sind die Raketen und die Einschüsse in der Ukraine sehr belastend", sagt er. Morbach Mit dem 40-Tonner in die Ukraine Ein Tierheilpraktiker aus Morbach hilft Zootieren in der Ukraine Tierheilpraktiker Christian Ergenzinger aus Morbach will Zootieren in der Ukraine helfen. Gerade organisiert er den dritten Hilfstransport mit Futter und Medikamenten. mehr... Kochkurse für eine gesundere Ernährung Mehr Spaß beim gemeinsamen Kochen und dabei auf Gesundheit und Klima achten - mit diesen Zielen hat Rheinland-Pfalz ein Programm für Familienkochkurse auf den Weg gebracht. Damit sollen mehr als 100 Einrichtungen im Land wie Familienbildungsstätten und Häuser der Familie Förderung für die Kochkurse beantragen können. Zuwachs in der Arche des Geschmacks Alte Kirsch-Sorten vom Mittelrhein sollen vor dem Vergessen bewahrt werden. Deshalb kommen sie jetzt in die Arche des Geschmacks, ein Katalog des Vereins Slow Food. Treibstoff aus Plastiktüten Julian Hoidn und Matthias Dennebaum aus Montabaur haben ein Verfahren weiterentwickelt, das aus Plastiktüten einen Treibstoff gewinnt. Das Ganze heißt Cracking. Mit dem Projekt belegten sie den ersten Platz im Fach Chemie beim Landeswettbewerb "Schüler experimentieren".