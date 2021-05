per Mail teilen

Ein Sturmtief sorgt heute in Rheinland-Pfalz für stürmisches und kühles Wetter. Außerdem zieht Regen auf. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Den Wetterexperten zufolge sind schon am Morgen insbesondere im Bergland sowie im Nordwesten starke bis stürmische Böen möglich, die im Laufe des Vormittags stärker werden.

Durchzug eines Regengebiets

Von Nordwesten her zieht laut Wettervorhersage ein Regengebiet auf. In Schauernähe sind örtlich auch schwere Sturmböen um 90 km/h möglich, in Hochlagen auch einzelne orkanartige Böen um 105 km/h. Sonst erreichen die Sturmböen Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde.

Wetterberuhigung in der Nacht

Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 15 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ist in der Eifel bei längerem Aufklaren leichter Frost bis -1 Grad möglich. Dann kommt es nur noch örtlich zu starken Böen bis 60 km/h, im Lauf der Nacht lässt der Wind der Prognose zufolge dann nach.

Am Mittwoch bleibt es laut Vorhersage aber trotzdem noch stürmisch. Dazu soll es stark bewölkt werden, Regen- und Graupelschauer sowie kurze Gewitter sind vorhergesagt. Bei Höchstwerten von 9 bis 13 Grad bleibt es kühl.