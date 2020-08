Die ersten Ausläufer des Nordsee-Tiefs Kirsten ziehen mit bis zu 90 Stundenkilometern über Rheinland-Pfalz. Meteorologen warnen davor, in den Wald zu gehen.

Bisher gibt es aus der Pfalz und Rheinhessen Berichte über kleinere Schäden. Verantwortlich für den für diese Jahreszeit besonders kräftigen Sturm ist das Tief "Kirsten", das über die Nordsee und den Norden Schleswig-Holsteins hinweg zieht.

Umgestürzte Bäume

Wegen der anhaltenden Trockenheit sind viele Bäume geschwächt und können leicht umstürzen. Bei Altrip in der Pfalz beispielsweise fiel ein Baum auf eine Landstraße und riss einen Strommasten mit auf die Fahrbahn. Auch bei Katzenbach im Kreis Kaiserslautern und dem rheinhessischen Wörrstadt stürzten Bäume um.

Nach Einschätzung von Stefan Laps aus der ARD-Wetterredaktion wird Rheinland-Pfalz von den Ausläufern an der Südseite des Tiefs gestreift.

Dabei sind Sturmböen mit Windstärken von acht bis neun möglich - örtlich kann es aber auch noch heftiger zugehen: "Vereinzelt sind es auch mal schwere Böen mit Windstärke 10 und bis zu 90 Stundenkilometern Geschwindigkeit", so Laps. Dies sei aber regional schwer einzugrenzen. Für die Gegend um die Schneifel in der Eifel rechnet der Wetterexperte gar mit Böen von bis zu 110 Stundenkilometern, was Windstärke 11 entspricht.

Ungewöhnlich früher Herbststurm

Dass bereits Ende August ein Sturm dieser Heftigkeit durchs Land zieht, ist auch für die Meteorologen ungewöhnlich: Das sei ein ausgewachsener Herbststurm, der eher früh unterwegs sei, so Laps. Gefährlich daran sei, dass die Bäume noch voll belaubt seien. Das erhöhe die Angriffsfläche für den Wind: "Dadurch können auch größere Äste abbrechen oder Bäume schneller entwurzelt werden", sagt Laps.

Zudem sind viele Bäume derzeit ohnehin durch die Trockenheit der letzten Wochen gebeutelt und haben dem Wind weniger entgegenzusetzen.

Deshalb sollten die Menschen den Wald oder Alleen im betroffenen Zeitraum dringend meiden, so der Meteorologe. Außerdem werde der Sturm durch die belaubten Bäume auch deutlich lauter und heftiger daherkommen, als es die Windgeschwindigkeiten örtlich vermuten ließen.

Grau in Grau, Beruhigung am Donnerstag

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt der Himmel am Mittwoch auch fast den ganzen Tag grau. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad in der Hocheifel, 22 Grad an der Mosel und bis 25 Grad in der Vorderpfalz. Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter dann weitgehend. Der DWD sagt zwar wechselnde Bewölkung voraus, es bleibt aber meist trocken und weht nur noch schwach.