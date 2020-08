Tief "Kirsten" hat Teile Deutschlands mit Wucht getroffen. Rheinland-Pfalz blieb entgegen der Befürchtungen bislang weitestgehend verschont. Hier die aktuelle Entwicklung:

+++ Tief "Kirsten" zieht weiter +++

19:00 Uhr

Nach dem Windmaximum am späten Vormittag und Mittag hat Sturmtief "Kirsten" im Tagesverlauf in Rheinland-Pfalz deutlich nachgelassen. Am Abend sei der Sturm nur noch in höheren Lagen zu spüren, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Donnerstag soll sich das Wetter in ganz Deutschland nach den ersten herbstlichen Stürmen wieder beruhigen. Tief "Kirsten" ziehe dann Richtung Baltikum, wo es sich weiter abschwäche.

+++ Motorradfahrer durch Böe schwer verletzt +++

18:45 Uhr

Während des Sturmtiefs ist am Nachmittag ein Motorradfahrer bei Lauschied im Landkreis Bad Kreuznach von einer Windböe erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor der Mann auf der L376 die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei erlitt er mehrere Brüche an den Beinen und musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Das Forstamt warnt im Moment davor in die Wälder in Rheinhessen zu gehen, da herabfallende Äste Spaziergänger verletzen könnten.

+++ Bahnstrecke im Donnersbergkreis gesperrt +++

17:30 Uhr

Die Bahnstrecke zwischen Rockenhausen und Winnweiler im Donnersbergkreis ist gesperrt. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Im betroffenen Streckenabschnitt sei ein Baum auf die Gleise gefallen. Daher seien dort zurzeit keine Zugfahrten möglich. Ein Ersatzverkehr ist nach Angaben der Deutschen Bahn in Planung.

+++ Sturm verursacht Stromausfälle +++

16:00 Uhr

Viele hundert Anwohner in den Stadtteilen Karthause und Südliche Vorstadt waren etwa eine halbe Stunde ohne Strom. In den Westerwalddörfern Salz, Kaden und Hahn am See mussten nach Angaben der Energieversorgung Mittelrhein (evm) mehrere hundert Bürger rund eine Stunde ohne Elektrizität auskommen, weil der Sturm einen Baum auf eine Mittelspannungsleitung hatte stürzen lassen.

+++ "Kirsten" macht offenbar in erster Linie Lärm +++

14:30 Uhr

Aus dem gesamten Land melden Menschen in sozialen Netzwerken von "Kirsten" bislang nur lautes Getöse und starken Wind. Außer umgekippten Blumenkübeln, Baustellenschildern und Gartenstühlen scheinen bislang nicht allzu viele Schäden entstanden zu sein.

+++ "Kirsten" hält sich in Rheinhessen zurück +++

13:30 Uhr

Das Sturmtief "Kirsten" hat bis jetzt nur kleinere Schäden in Rheinhessen verursacht. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren es bislang vor allem abgebrochene Äste, die für Behinderungen auf den Straßen sorgten. Außerdem seien Müllsäcke durch die Gegend geweht worden.

+++ Fahren Sie vorsichtig bei Sturm +++

+++ Zugverkehr behindert +++

11:30 Uhr

Auch die Regionalbahn zwischen Landau und Wissembourg wird derzeit von einem umgestürzten Baum auf den Gleisen ausgebremst.

+++ Baum auf dem Gleis +++

10:00 Uhr

Ein umgestürzter Baum im Gleis auf der Bahnstrecke zwischen Wörth am Rhein und Kandel behindert den Verkehr. Züge fahren in diesem Abschnitt langsamer, es kommt laut Bahn zu Verspätungen.

#RB51 #RE6 Ein umgestürzter #Baum im Gleis beeinträchtigt den Zugverkehr zwischen #Wörth(Rhein) und #Kandel. Züge fahren im betroffenen Streckenabschnitt langsamer. Es kommt zu #Verspätungen. Update folgt. DB Regio AG - Mitte, Twitter, 26.8.2020, 9:51 Uhr

+++ Rheinland-Pfälzer bereiten sich vor +++

9:30 Uhr

Bei dem Sturm heute habe ich mir mal lieber den großen roten Traktor geschnappt. Nicht, dass ich noch wegfliege! 🚜💨💨💨 https://t.co/KnzeQOO6sr Ed (🍇🏠🚜), Twitter, 26.8.2020, 9:12 Uhr

+++ Meteorologe: "Ausgewachsener Herbststurm" +++

9:15 Uhr

Nach Einschätzung von Meteorologen ist "Kirsten" bereits ein ausgewachsener Herbststurm - für diese Zeit eher ungewöhnllich. Das Gefährliche daran: Die Bäume sind noch voller Laub und bieten den Böen besonders viel Angriffsfläche. Experten warnen dringend vor Waldspaziergängen.

+++ Tempolimit auf Talbrücke +++

8:45 Uhr

Wegen starker Windböen gilt auf der Talbrücke Weinheim auf der Autobahn 63 zwischen Kaiserslautern und Mainz ein Tempolimit. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 60 km/h reduziert

+++ Straßen bei Kusel und Kaiserslautern gesperrt +++

8:00 Uhr

In der vergangenen Nacht sind mehrere Bäume auf die Kreisstraße zwischen Nanzdietschweiler im Kreis Kusel und Katzenbach im Kreis Kaiserslautern gestürzt. Nach Angaben der Polizei ist die Straße zur Zeit voll gesperrt. Wie lange die Aufräumarbeiten dauern ist unklar. Auch zwischen Obernheim-Kirchenarnbach und Oberarnbach ist in der vergangenen Nacht ein Baum auf die Straße gestürzt. Laut Polizei konnte ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.

+++ Strommasten umgestürzt +++

7:30 Uhr

Bei Altrip in der Pfalz ist ein Baum gegen einen Strommasten gestürzt - beide blockieren die Fahrbahn.