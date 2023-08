10:00 Uhr Bis morgen! Und wieder einmal geht ein Ticker-Morgen vorüber wie im Fluge. Morgen begrüßt Euch an dieser Stelle meine Kollegin Andrea Lischtschuk. Kommt gut durch den Donnerstag!

9:55 Uhr Die meisten von euch essen Melonenkerne mit Ich hatte euch vorhin gefragt, ob ihr die Kerne von Melonen auch esst: Das Ergebnis bis jetzt ist, dass viele von euch auch die Kerne essen (etwa 38 Prozent). Aber viele puhlen die Kerne auch vor dem Essen raus (etwa 34 Prozent). Experten sagen zumindest, dass Melonenkerne bedenkenlos mit gegessen werden können, da sie gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe wie Zink, Mineralstoffe und Vitamine enthalten. Die Gefahr einer Blinddarmentzündung durch unzerkaute Kerne sei äußerst gering.

9:20 Uhr Alternativtrasse für Güterzüge im Mittelrheintal in Sicht Für den Güterverkehr auf den Bahnstrecken im Mittelrheintal zeichnet sich eine Alternativroute ab. Das ist Ergebnis einer Studie, die das Bundesverkehrsministerium in Auftrag gegeben hat und die dem SWR vorliegt. Untersucht wurden fünf Streckenvarianten auf der rechten Rheinseite. Das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis hat demnach eine Kombination aus bestehenden Strecken und einer Neubautrasse von Mainz-Bischofsheim nach Köln-Gremberg. Zwischen Wiesbaden und Neuwied müsste dafür eine 69 Kilometer lange Strecke komplett neu gebaut werden. Die Kosten werden in der Studie mit rund sieben Milliarden Euro angegeben, die Bauzeit mit 15 Jahren. Eine überwiegend aus Tunneln bestehende Alternativstrecke, wie sie von der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gefordert wird, wäre gut drei Milliarden Euro teurer und gilt als die unwirtschaftlichste aller geprüften Möglichkeiten. Darüber berichtete SWR4 RLP am 3. August 2023 um 9:30 Uhr

9:06 Uhr Der 3. August historisch gesehen ... ... 1940: Die Sowjetunion annektiert das Baltikum - am 3. August beginnt der Anschluss der baltischen Staaten an die Sowjetunion. Als erster Staat wird Litauen Teil der Union, Lettland und Estland folgen am 5. und 6. August. ... 1936: Bei den Olympischen Spielen in Berlin gewinnt der US-Amerikaner Jesse Owens die Goldmedaille im 100-Meter-Lauf - der erste seiner vier Olympiasiege in Berlin, die ihn zum erfolgreichsten Athleten der Spiele in Nazi-Deutschland machen. ... 1492: Christoph Kolumbus, Seefahrer aus Genua in Diensten der spanischen Krone, bricht mit drei Schiffen in Südspanien auf, um den westlichen Seeweg nach Indien zu suchen.

8:52 Uhr Saftige Strafe für zu schnelles Fahren: 1.200 Eoro Eine Zivilstreife der Polizei hat gestern Abend auf der A650 bei Ludwigshafen mit einer geeichten Videomessanlage einen Autofahrer erfasst, der mit 168 Stundenkilometern unterwegs war. Erlaubt sind in dem Bereich nur 90. Nach Abzug der Toleranz blieben immer noch 69 Stundenkilometer, die der Mann zu schnell gefahren war. Er muss jetzt laut Polizei 1.200 Euro Strafe zahlen, erhält ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Darüber berichtete SWR4 RLP am 3. August 2023 um 8:30 Uhr

8:48 Uhr Bahnstrecke zwischen Wittlich und Cochem wieder frei Es kommt selten vor, aber schön, dass ich das mal schreiben darf: Es gibt gute Nachrichten auch für Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer! Wie die Deutsche Bahn mitteilte, bestehen die Behinderungen auf der Moselstrecke zwischen Wittlich und Cochem nicht mehr. Auch dort lag ein Baum auf der Strecke. Dieser sei jetzt weg. Bis sich der Bahnverkehr wieder normalisiert habe, müsse aber noch mit Verspätungen gerechnet werden, so die Bahn. Darüber berichtete SWR4 RLP am 3. August 2023 um 8:30 Uhr

8:39 Uhr Freie Fahrt nach umgestürzten Bäumen in der Westpfalz Jetzt habe ich eine gute Nachricht für alle Autofahrer in der Westpfalz: Alle umgestürzte Bäume, die am Morgen einzelne Straßen blockiert hatten, sind weggeräumt. Diese Nachricht kommt von der Polizei. Wegen des Sturms kippte nachts unter anderem ein Baum auf die B10 zwischen Hauenstein und Hinterweidenthal. Auch im Kreis Kusel lagen vereinzelt Bäume auf Straßen, aber auch hier gibt es laut Polizei jetzt keine Behinderungen mehr. Darüber berichtete SWR4 RLP am 3. August 2023 um 8:30 Uhr

8:16 Uhr Was läuft schief bei der Postbank? Seid ihr bei der Postbank? Dann gehört ihr vielleicht zu den Kunden, die immer unzufriedener werden mit der Bank. Die Verbraucherzentralen verbuchen jedenfalls eine Rekordzahl von Postbank-Beschwerden: Von Januar bis Juli beklagten sich schon fast so viele Kundinnen und Kunden wie im gesamten Jahr 2022. Ein Grund der Beschwerden ist offenbar ein virtueller Umzug der Bank. Betroffene sollten auf jeden Fall dokumentieren, was schief gelaufen ist. Etliche Beschwerden bei Verbraucherzentrale Was tun bei Problemen mit der Postbank? Was bei der Postbank gerade passiert und wie Kunden sich helfen können, weiß Geli Hensolt aus der SWR Wirtschaftsredaktion. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

8:00 Uhr Hangrutsch Vallendar: Bewohner dürfen weiter nicht ins Haus Ein Blick nach Vallendar: Nach dem Hangrutsch in einem Wohngebiet am Montagabend dürfen die Anwohner nach wie vor nicht zurück in ihr Haus. Das Grundstück wurde eingezäunt und darf bis auf Weiteres nicht betreten werden. Nach Angaben der zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektion ist der Hang seit Montag mehrfach erneut abgerutscht. Es sei nicht auszuschließen, dass es zu weiteren Rutschungen komme. Um das Wohnhaus vor Schäden durch herabstürzende Bäume zu schützen, wurden Bäume gefällt. Entwarnung gibt es nach Angaben der Behörde für die Grundstücke oberhalb des Hangs. Dort bestehe keine akute Einsturzgefahr. Darüber berichtete SWR1/4 RP am 3. August 2023 6:00 Uhr

7:27 Uhr Unfallverursacher schwer verletzt Zwischen Grünstadt-Asselheim und Mertesheim ist gestern ein Mann aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr gefahren. Dort stieß er mit einem anderen Auto zusammen. Eine Frau und ihre sechsjährige Tochter wurden dabei leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde dagegen so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste. Nach Angaben der Polizei gilt sein Zustand weiter als kritisch. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat einen Gutachter beauftragt, um die Unfallursache zu klären. Die Landstraße war für rund drei Stunden voll gesperrt. Darüber berichtete SWR4 RLP am 3. August 2023 um 6:30 Uhr

7:19 Uhr Esst ihr die Kerne von Melonen mit? dpa Bildfunk picture-alliance/ dpa | Patrick Seeger Ich finde, es ist mal wieder Zeit, in die Liste der kuriosen Tage zu schauen - und da habe ich heute den "Tag der Wassermelone" gefunden, der offenbar in den USA gefeiert wird. Ich persönlich finde ja Wassermelonen sehr lecker - wenn da nur nicht die Kerne wären. Geht es euch auch so? Was macht ihr mit den Kernen der Wassermelone? Mir machen die Kerne nichts aus - ich esse sie immer mit. Kerne mitessen geht gar nicht - ich puhle sie immer raus. Mir ist das egal, ob mit oder ohne Kerne, ich esse beide Varianten. Abschicken

7:06 Uhr Auch Warnstreiks in der Westpfalz Einkaufen könnte auch in mehreren Geschäften in der Westpfalz schwierig werden, denn auch da gibt es Warnstreiks. Gestreikt wird laut ver.di bei Kaufland in Pirmasens und in Kaiserslautern bei Ikea, H&M, Primark und Hornbach. Welche Auswirkungen das auf Kunden hat, ist nicht klar. Hintergrund der Streiks sind die Tarifverhandlungen im Einzelhandel.

6:59 Uhr Warnstreiks im Groß-und Einzelhandel in Koblenz Die Gewerkschaft Verdi ruft heute wieder Beschäftigte im Groß- und Einzelhandel zu Warnstreiks auf. Darunter auch Mitarbeitende von Smyth Toys und Ikea in Koblenz. Laut ver.di schließt wegen des Streiks die Ikea- Filiale in Koblenz bereits um 18 Uhr. Außerdem bleibt den Angaben zufolge auch das Kundenrestaurant geschlossen. Die Gewerkschaft lehnt die Angebote, die die Arbeitgeber bislang für die im Einzelhandel Beschäftigten gemacht haben, ab. Das sei zu wenig. Ende August beginnen im Tarifstreit die nächsten Verhandlungen für den Einzel- und Versandhandel in Rheinland-Pfalz. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Oliver Berg Darüber berichtete SWR4 RLP am 3. August 2023 um 6:30 Uhr

6:54 Uhr Achtung Zugreisende: Baum auf Strecke zwischen Wittlich und Cochem Auch die Deutsche Bahn hat Infos raus geschickt wegen der Sturmschäden: 🌬️🌳Baum auf der Strecke zw. #Wittlich <> #Cochem.Zur Zeit sind keine Zugfahrten möglich. ❌In der Folge kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen.Dauer der Sperrung vsl. bis 07:30 Uhr.Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor Abfahrt des Zuges.Update folgt.

6:45 Uhr Die Themen in Deutschland und der Welt In Karlsruhe verkündet der Bundesgerichtshof heute seine Entscheidung über mögliche Entschädigungsansprüche eines Berufsmusikers während der Corona-Pandemie. Er hatte gegen das Land Baden-Württemberg geklagt, weil ihm wegen der Schutzmaßnahmen Einnahmen aus Live-Auftritten entgangen seien. Das Stuttgarter Landgericht und das Oberlandesgericht hatten die Klage zuvor abgewiesen. Ex-US-Präsident Donald Trump muss heute in Washington vor einem Bundesgericht erscheinen. Hintergrund ist eine Anklage wegen versuchter Wahlverfälschung und des Sturms seiner Anhänger auf das Kapitol im Januar 2021. Unter anderem wird Trump vorgeworfen, sich mit sechs Personen verschworen zu haben, um das Ergebnis der Wahl 2020 abzuändern. Um 12 Uhr heißt es Daumen drücken für die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft! Gegen Außenseiter Südkorea geht es in Brisbane um den Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Den Gruppensieg kann das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg allerdings nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Trainer der Südkoreanerinnen ist Colin Bell, in den späten 1980ern Profi bei Mainz 05 und später Coach des Frauen-Bundesligisten SC Bad Neuenahr.

6:40 Uhr Umgeknickte Bäume auch im Westerwald Im Westerwald sind in der Nacht bei starkem Wind mehrere Bäume umgestürzt. Nach Angaben der Polizei in Montabaur blockierten drei umgekippte Bäume Straßen - und zwar zwischen Steinefrenz und Nentershausen, bei Ötzingen und bei Kadenbach. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Straßenmeisterei räumte die Bäume weg. Darüber berichtete SWR4 RLP am 3. August 2023 um 6:30 Uhr

6:21 Uhr Rheinhessen: Hohe Autos bitte Vorsicht auf Brücken Ein "Sturm-Blick" auch nach Rheinhessen: Dort und im Kreis Bad Kreuznach ist es seit der Nacht recht windig. Bisher sind aber keine größeren Schäden entstanden. Nach Angaben der Autobahnpolizei kommt es auf der Talbrücke Alzey auf der A61 und auf der Brücke Weinheim auf der A63 zu starken Windböen. Insbesondere Fahrzeuge mit hohen Aufbauten sollten dort vorsichtig fahren. Darüber berichtete SWR4 RLP am 3. August 2023

6:12 Uhr Achtung: Noch Bäume auf der Straße in der Westpfalz Wegen des Sturms sind in der Nacht auch in der Westpfalz mehrere Bäume umgekippt. Sie blockieren nach Angaben der Polizei verschiedene Straßen. Zum Beispiel liegt kurz vor dem Biosphärenhaus in Fischbach bei Dahn ein Baum auf der Straße. Außerdem auf der Kreisstraße bei Schmalenberg in der Südwestpfalz. Ein Autofahrer hatte die Polizei angerufen, weil er fast gegen den Baum gefahren war. Auch im Kreis Kusel werden Straßen von umgekippten Bäumen blockiert, unter anderem bei Jettenbach, Kreimbach-Kaulbach und Reipoltskirchen. Überall sind Straßenmeistereien unterwegs, um die Bäume wegzuräumen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. RLP Tief mit stürmischen Böen über Rheinland-Pfalz Bäume blockieren Straßen und Bahnstrecke nach Sturm Ein Sturm hat am Mittwochabend und in der Nacht in Rheinland-Pfalz Bäume umgeknickt und für Polizei- und Feuerwehreinsätze gesorgt. Einige Straßen waren blockiert. Eine Bahnstrecke wurde gesperrt. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Darüber berichtete SWR4 RLP am 3. August 2023 um 6:30 Uhr

6:06 Uhr Bäume umgeknickt in Hunsrück und Eifel Wie schon erwähnt, es gab einige kleinere Sturmschäden in der Nacht oder am Abend. So hat ein Sturmtief im Hunsrück und in der Eifel Bäume umgeknickt. Verletzt wurde aber niemand. Laut Polizei gab es keine größeren Schäden. Unter anderem knickten in Höhe der Hochschule in Trier und an der Bundesstraße in Richtung Langsur Bäume um. Gestern Abend fiel bei Farschweiler im Hochwald ein Baum auf die L151 und blockierte die komplette Straße. Laut Polizei drohten weitere Bäume umzustürzen. Die Straßenmeisterei Hermeskeil und das Forstamt entfernten den Baum von der Fahrbahn. Die Landesstraße war für etwa drei Stunden voll gesperrt. Darüber berichtete SWR4 RLP am 3. August 2023 um 6:30 Uhr

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Autofahrerinnen und Autofahrer sollten bis heute Abend in Waldgebieten vorsichtig fahren. Der Deutsche Wetterdienst warnt bis zum Abend vor vereinzelten Sturmböen. Im Kreis Trier-Saarburg knickten gestern Abend bei Reinsfeld zahlreiche Bäume um und versperrten Straßen. In Frankenthal wird der Prozess gegen ein Ehepaar wegen der schweren Misshandlung ihres Säuglings fortgesetzt. Das damals erst sechs Monate alte Baby erlitt schwere Verletzungen am Kopf und am Darm und konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden. Das aktuelle Wetter lädt nicht gerade zum Baden gehen ein, aber wenn der Sommer zurückkommt, haben die Menschen in der Pfalz endlich wieder eine Option mehr: Der Silbersee in Bobenheim-Roxheim wird heute wieder freigegeben, nachdem er monatelang wegen Bauarbeiten gesperrt war. Zu Beginn der Badesaison waren Teile des Seegrunds abgerutscht. Bobenheim-Roxheim Weitere 1.000 Tonnen Sand aufgeschüttet Silbersee in Bobenheim-Roxheim: Baden seit Donnerstag wieder erlaubt Das Schwimmen im Silbersee bei Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist seit Donnnerstag wieder möglich. Die Baggerarbeiten wurden vergangenen Freitag abgeschlossen. 12:00 Uhr Aktuell um 12 SWR1 Rheinland-Pfalz

6:01 Uhr So wird das Wetter heute: Wind und Sturmböen Nach einer Nacht mit einigen Regenpausen kündigen sich schon die nächsten Schauer an, so SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Und seine Vorhersage bis Sonntag ist nicht viel besser. Video herunterladen (27,6 MB | MP4)