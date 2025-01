per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz kam es zu starken Sturmböen, die teils Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreichten. Zum Abend des Montags sollen die Böen abklingen. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter drei Personen in einem provisorischen Buswartehäuschen in Hermeskeil, als der Wind das Häuschen einen Abhang hinunter wehte. Außerdem kam es zu Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume oder umgekippte Laster, wie auf der A61.