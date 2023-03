per Mail teilen

Heftige Sturmböen ziehen seit Freitagabend über das Land. In Ludwigshafen ist fast komplett der Strom ausgefallen. Vielerorts stürzten Bäume und Lkw um.

In Ludwigshafen gab die Feuerwehr am Freitagabend eine amtliche Gefahrenmeldung heraus. Im Stadtgebiet ist großflächig der Strom ausgefallen, auch Festnetzleitungen funktionieren nicht, der Mobilfunk ist nur teilweise verfügbar.

Die Netzbetreiber sind laut Feuerwehr dabei, die Schäden zu beheben. Die Pfalzwerke Ludwigshafen teilten dem SWR am Abend mit, dass es um 19:24 Uhr technische Fehler in vier großen Stromkreisen gegeben habe. Aus Sicherheitsgründen seien diese automatisch abgeschaltet worden. Das habe dazu geführt, dass zwei Ludwigshafener Umspannwerke komplett heruntergefahren wurden, was zu dem großem Stromausfall führte. Die genau Ursache konnte noch nicht geklärt werden, hieß es..

In der Stadt ist der öffentliche Nahverkehr zum Teil zusammengebroche. Der Rhein-Neckar-Verkehr teilte mit, es komme im gesamten Gebiet zu massiven Ausfällen. Die Bahnlinien über den Rhein werden demnach in Mannheim weiträumig umgeleitet.

In Grünstadt und in der Verbandsgemeidene Leininger Land ist auch der Notruf ausgefallen. Die Feuerwehren besetzen ihre Einsatzzentralen, im Notfall können Bürgerinnen und Bürger sich dorthin wenden.

Auch aus anderen Teilen der Pfalz gibt es Meldungen über zeitweilige Stromausfälle. Aus Grünstadt wird ebenfalls ein Stromausfall gemeldet und auch in Frankenthal war zeitweise der Strom weg. In einigen Orten fiel in der Folge auch die Wasserversorgung aus.

Auch im Hunsrück und in der Eifel kam es zu großflächigen Stromausfällen. In den Verbandsgemeinden Speicher und Bitburg-Land saßen die Menschen in elf Ortschaften zeitweise im Dunkeln. Auch in Longkamp im Hunsrück fiel der Strom aus.

Sturm weht Bäume um, Straßen zeitweise gesperrt

Bereits am Freitagnachmittag war der Sturm über die Region Trier gefegt. Auf der L 142 zwischen Zerf und dem saarländischen Weiskirchen wurden zahlreiche Bäume umgeworfen. Die Straße musste gesperrt und von der Feuerwehr freigeräumt werden. Nahe Thalfang gab es einen Unfall durch einen umgestürzten Baum, es wurde aber niemand verletzt. In Etgert im Hunsrück drohte ein Wellblechdach weg zufliegen. Das hat die Feuerwehr gesichert und das Gelände abgesperrt, weil Arbeiter bei dem Wind nicht aufs Dach konnten. Mehrere Straßen waren durch umgestürzte Bäume nur halbseitig befahrbar.

Zwei Lkw wegen starker Böen auf der A61 umgestürzt

Auf der A61 in Höhe der Brohltalbrücke wehte der heftige Sturm zwei Lastwagen um. Nach Angaben der Polizei blieben die Fahrer unverletzt. Die Autobahn bei Niederzissen ist in Richtung Süden gesperrt, weil die beiden Lkw die Spur blockieren. Die Bergung ist aufgrund der Wetterlage mit den starken Böen schwierig, teilte die Polizei mit.

SWR Verkehrsmeldungen

Feuerwehr auch in Mainz im Einsatz wegen Sturm

Auch über die Landeshauptstadt fegt der Sturm hinweg. Nach Angaben der Polizei stürzten Bäume um. In Mainz-Gonsenheim fiel ein Baum auf ein Auto, zwei Insassen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr ist im Einsatz, vor allem um etwa Bauzäune und Schilder zu sichern - der Sturm weht alles weg, was fliegt.

Wenig Sturmschäden in der Westpfalz

In der Westpfalz ist es bis in den Abend relativ ruhig geblieben. Laut Polizei gibt es keine Stromausfälle und keine schwerwiegenden Unfälle. Vereinzelt fielen Bäume oder Äste auf Straßen, auch auf die A63, die aber bereits wieder freigeräumt sind. Im Donnersbergkreis machte sich ein Trampolin selbstständig - der Sturm wehte es in einen Nachbargarten.

SWR picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Sturm flaut in der Nacht wieder ab

Das Sturmtief zieht seit Freitagmittag mit Wind, Regen und Gewittern über Rheinland-Pfalz. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach von Böen, die örtlich Windgeschwindigkeiten von 95 Kilometern pro Stunde erreichen können, in Kammlagen sogar bis zu 110 Stundenkilometer.

Dem Wind folgt Schnee bis ins Flachland

Im Laufe der Nacht nimmt der Wind wieder ab, auch der Regen lässt nach. Dann droht aber neues Ungemach - es wird deutlich kälter, in der Eifel und im Westerwald kommt dann statt Regen Schnee herunter. Auch im Flachland kann es dann örtlich glatt werden.

