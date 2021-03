Der Sturm in Rheinland-Pfalz hat am Donnerstag zu vielen Einsätzen der Polizei geführt. Es blieb aber meist bei umgestürzten Wahlplakaten. Aufpassen sollen aber weiter vor allem Lkw-Fahrer.

Vor allem die Umgebung rund um Mainz war betroffen. Nach Polizeiangaben seien meist Wahlplakate und andere Gegenstände herumgeweht worden; außerdem gab es ein paar umgestürzte Bäume. Auf der Talbrücke der A63 bei Weinheim war am Nachmittag ein Kleinlaster umgeweht worden, der einen Swimming-Pool geladen hatte.

Die Polizei empfiehlt noch immer wegen des Windes, dass Fahrzeuge mit einem hohen Aufbau diese Brücke meiden sollten.

Zugverkehr in der Westpfalz teils eingestellt

In der Westpfalz fahren derzeit auf einigen Bahnstrecken keine Züge. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind in der vergangenen Nacht mehrere Bäume auf Gleise gestürzt. Betroffen sind die Strecken Kaiserslautern-Bingen und Glan-Münchweiler-Ramstein. Wie lange es dauert, bis die Gleise wieder freigeräumt sind, ist unklar. Es kommt zu Verspätungen und Zug-Ausfällen. Teilweise hat die Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen organisiert.

Auf einer Baustelle in Nittel (Kreis Trier-Saarburg) verhedderten sich zwei Baukräne wegen des starken Windes. Nach Angaben der Polizei sind in der Region Trier vereinzelt Bäume auf Straßen geweht worden; zu größeren Behinderungen führte das aber nicht.

Weiter stürmisch mit Schauern, vereinzelt Schnee

Das Wetter in Rheinland-Pfalz bleibt auch zum Wochenende hin stürmisch und ungemütlich. In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt mit schauerartigem Regen. In den Hochlagen kann auch vereinzelt Schnee fallen. Die Temperaturen sinken auf sechs bis ein Grad. Hinzu kommen teils starke, vor allem in exponierten Lagen stürmische Böen.

Der Samstag zeigt sich ebenfalls stark bewölkt. Die Meteorologen rechnen mit Regen, der am Mittag in Schauer und Gewitter übergeht. Die Temperaturen pendeln dann zwischen acht und zwölf Grad. Es weht erneut ein frischer Wind aus Südwest mit verbreitet stürmischen Böen oder Sturmböen.