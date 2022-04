Sturm in Rheinland-Pfalz - Züge drosseln Tempo

In Rheinland-Pfalz ist es heute mit Sturm und Regen ungemütlich. In einigen Regionen gibt es Böen bis 100 km/h, vor allem im Bergland. In der Westpfalz drosseln die Züge ihr Tempo.

Angaben der Deutschen Bahn zufolge fahren viele Züge nur mit reduzierter Geschwindigkeit. Daher könne es zu Verspätungen kommen, hieß es. Betroffen von den Einschränkungen sind unter anderem die Bahnstrecken zwischen Kaiserslautern und Lauterecken sowie Landstuhl und Kusel. Außerdem die Verbindung zwischen Waldfischbach und Pirmasens. Auch die Regionalbahn 68 von Pirmasens über Zweibrücken nach Saarbrücken und die Regionalbahn 55 von Landau über Annweiler und Hinterweidenthal nach Pirmasens sind betroffen. Der Sturm beeinträchtigt auch den Autoverkehr. In Rheinhessen warnt die Autobahnpolizei vor Sturmböen auf Brücken. Sie hat deshalb die Höchstgeschwindigkeit auf den Talbrücken im Bereich des Alzeyer Kreuzes mit den Autobahnen 61 und 63 reduziert. Auf der B9 zwischen Mainz-Laubenheim und Bodenheim erfasste eine Windböe einen Lkw. Er fuhr sich an einer Betonbegrenzung in der Fahrbahnmitte fest. Sturmschäden rund um Mainz In der Region Mainz sind nach Angaben der Polizei mehrere Bäume umgestürzt - unter anderem auf Bahngleise in Nieder-Olm und auf zwei geparkte Autos in der Mainzer Oberstadt. Verletzt wurde niemand. Den Polizeistationen in Trier und Kaiserslautern wurden bis zum Nachmittag nur wenige Sturmschäden gemeldet. Sie verzeichneten im Wesentlichen abgeknickte Bäume und herabfallende Dachziegel. Wind wird im Tagesverlauf stärker Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hat der Wind heute zugenommen. Verbreitet gibt es danach stürmische Böen bis zu 90 km/h, vor allem im Bergland schwere Sturmböen um 100 km/h aus Südwest. Oberhalb von 600 Meter seien auch orkanartige Böen um 110 km/h möglich. Am Nachmittag könne es dann auch im Tiefland zu einzelnen schweren Sturmböen (um 100 km/h) kommen. Gegen Abend schwäche sich die Wetterlage dann ab. Bis Freitag Wohin ziehen Sturm und Orkanböen in BW und RLP? Es ist stürmisch in SWR3Land, nass und vor allem sehr windig mit Böen zwischen 75 und 120 km/h. Passt auf euch auf! mehr... Ab dem Mittag erwarten die Meteorologen teils länger anhaltende Regenfälle. Der DWD hält örtlichen Starkregen von 15 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde für möglich. Auch mit Gewittern sei zu rechnen. Am späteren Abend ziehe die Wetterfront dann südwärts ab. Am Freitag wird es ruhiger Für die Nacht zum Freitag sagt der Wetterdienst dann eine Beruhigung der Lage vorher. Das Windfeld soll nach Osten abziehen. Ab der zweiten Nachthälfte seien nur noch im Bergland einzelne Windböen zu erwarten. Auch die Gewittergefahr lasse nach.