Die Zugvögel sind zurück. Es wird wieder gebrütet in unseren Dörfern und Städten. Um herauszufinden, welche Vögel bei uns wie häufig vertreten sind, ruft der Naturschutzbund NABU am Wochenende wieder zur Mitmachaktion "Stunde der Gartenvögel" auf. Der Umweltverband ruft dazu auf, besonderes in diesem Jahr auf Schwalben zu achten.