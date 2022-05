Stunde der Gartenvögel 2022

per Mail teilen

Die Umweltschutzorganisation Naturschutzbund Deutschland (NABU) ruft wieder zur großen Vogelzählung auf. In der "Stunde der Gartenvögel" vom 13. bis zum 15. Mai sollen so viele Menschen wie möglich im Garten oder im Park für eine Stunde die Vögel zählen. Die Vogelarten und ihre Anzahl sollen sie dann dem NABU melden. Die Aktion hat in den vergangenen Jahren wichtige Erkenntnisse zur Entwicklung der Vogelbestände geliefert.