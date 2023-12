Wetterexperte Sven Plöger fasst das Wetter 2023 so zusammen: "Ein außergewöhnliches Jahr - mit Ansage." Denn die Wissenschaft kündige seit Jahren an, dass der Klimawandel extreme Wetterlagen begünstigen werde. In Rheinland-Pfalz war es 2023 in einigen Monaten extrem trocken und in anderen Monaten kam deutlich stärker Regen runter, als bisher.