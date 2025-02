Seit einiger Zeit versucht der Landkreis Bad Kreuznach, einen abgelehnten Asylbewerber abzuschieben. Unter anderem hatte der Mann aus Afghanistan einen Mitbewohner in einer Flüchtlingsunterkunft in Windesheim attackiert. Am Wochenende soll es einen Abschiebeflug nach Afghanistan geben. Doch der Mann wird nicht an Bord sein. Gernot Ludwig aus der SWR-Redaktion Landespolitik erläutert den Fall.