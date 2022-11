Was bringt der Mobilfunk-Pakt in Rheinland-Pfalz?

Der Bund und das Land planen, in elf Orten in der Region Trier das Mobilfunknetz auszubauen. Darunter sind vier Orte im Kreis Trier-Saarburg und sieben Orte im Eifelkreis-Bitburg-Prüm. Dies teilte das rheinland-pfälzische Ministerium für Digitalisierung mit. Ziel sei es, Funklöcher in den Gemeinden in den nächsten zwei Jahren zu schließen, so ein Pressesprecher des Ministeriums. Profitieren sollen davon die Orte Tawern, Temmels, Nittel und Wellen in der Verbandsgemeinde Konz sowie die Dörfer Preischeid, Dasburg, Daleiden, Dahnen, Jucken, Olmscheid und Karlshausen in der Westeifel. Die Gemeinden liegen nah an der luxemburgischen Grenze, wo die Verbindungen derzeit oft noch schlecht seien. Ende Februar hatte das Digitalisierungsministerium bereits angekündigt, Funklöcher in 13 anderen Orten in der Eifel, im Hunsrück und an der Mosel schließen zu wollen. mehr...