In vielen Arztpraxen herrscht Frust. Volle Wartezimmer, kaum Zeit für Patientinnen und Patienten und hoher wirtschaftlicher Druck - all das ist Alltag für viele Ärztinnen und Ärzte. Vor allem junge Medizinerinnen und Mediziner werden oft von der Realität eingeholt, wenn sie voller Ambitionen in einer Praxis anfangen. Wie lassen sich die Probleme in den Arztpraxen lösen? Ein Gespräch mit dem Gesundheitsökonomen Prof. Thomas Kolb von der Hochschule Rhein-Main.