Landkreistag-Sprecher: Das wird noch so weitergehen

In der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises geht seit einer Cyberattacke am Wochenende bis auf Weiteres nichts mehr. Harald Pitzer vom Landkreistag RLP sagte dazu im SWR, es sei nicht der erste Kreis, der von einem solchen Angriff betroffen sei. "Und ich fürchte, das wird noch so weitergehen", so Pizer in SWR Aktuell. Die Hacker wollten Schaden anrichten und Geld erpressen.