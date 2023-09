"Rosigere Zahlen vor allem auf BioNTech zurückzuführen"

In Griechenland fallen aktuell bis zu 1.000 Liter Wasser pro Quadratmeter. Vor allem die Landesmitte versinkt im Starkregen. Noch gibt es keine Unterstützung von Helfern aus dem Ausland. Doch das soll sich ändern: Das Technische Hilfswerk in Mainz hat einen Leitungs- und Koordinierungsstab eingerichtet, um Hilfsaktionen in Griechenland zu starten.