Der Verfassungsgerichtshof in Koblenz beschäftigt sich erneut mit der Finanzierung der Kommunen in Rheinland-Pfalz. Geklagt haben der Kreis Kaiserslautern und die Stadt Pirmasens. Tatsächlich sei ein Systemwechsel - so wie in Hessen - wahrscheinlich, meint SWR-Korrespondent Gernot Ludwig. Künftig könnte entscheidend sein, welchen Bedarf Kommunen tatsächlich haben, um ihre zahlreichen Aufgaben auch erfüllen zu können.