Anlassbezogene Tests sollen in Rheinland-Pfalz kommen

Während in chinesischen Städten großflächig getestet wird, bleibt die Zahl der Corona-Tests in Rheinland-Pfalz verhältnismäßig gering. Die Kapazitäten reichten nicht für mehr aus, so Frederik Merx aus der SWR-Landespolitik. Dennoch soll sich die Lage verbessern.