Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) steht unter Druck. Erst: Filz-Vorwürfe. Dann wurde klar: Hochrangige FDP-Politiker aus dem Landesverband greifen sie an. Sie wollen offenbar verhindern, dass sie FDP-Landesvorsitzende wird. Am Wochenende kam Schmitt zu zwei Bezirksparteitagen der Liberalen in der Pfalz. Thomas Nettelmann aus der Redaktion Landespolitik über den Stimmungstest an der Basis.