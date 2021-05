per Mail teilen

Die dritte Corona-Welle scheint gebrochen, in immer weniger Kreisen und Städten in Rheinland-Pfalz gilt die Bundesnotbremse und Lockerungen treten in Kraft. Doch die Situation unterscheidet sich von Kreis zu Kreis. Dazu ein Gespräch mit Fabian Kirsch, dem geschäftsführenden Direktor des Städtetags Rheinland-Pfalz.