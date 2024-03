Es gibt immer mehr ausländische Ärzte in Rheinland-Pfalz. Sie werden händeringend gesucht, weil an allen Ecken und Enden Personal fehlt. Manchmal fällt allerdings die Verständigung nicht ganz so leicht. Dazu ein Gespräch mit dem Personaloberarzt der Herzchirurgie an der Unimedizin Mainz, Dr. Mehmet Özkur.