In Koblenz ist eine Kindertagesstätte vorerst geschlossen worden - und zwar wegen Morddrohungen gegen die Mitarbeiter. Hintergrund sind Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs in der Kita, die im Internet kursieren. In Ermittlungen der Staatsanwaltschaft haben sich die Vorwürfe nicht erhärtet. Einschätzungen zu dem Fall von Michael Heußler aus dem SWR-Studio in Koblenz.