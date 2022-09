Wie war der letzte Tag im Tankstellenmord-Prozess?

per Mail teilen

Für den Mord an einen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein muss ein 50-Jähriger lebenslang in Haft. Wie erlebte die Mutter des Opfers den Prozess? Wie war die Stimmung im Bad Kreuznacher Landgericht? SWR-Reporter Stephan Lenhardt berichtet.